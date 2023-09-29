Какой сегодня праздник: 30 сентября

Сегодня, 30 сентября, в России отмечается День интернета. На сегодняшний день в мире нет единого дня, посвященного гуляниям в честь интернета, однако в нашей стране этот день ежегодно отмечают 30 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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