Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 720 подписчиков

Мигранты в мечети пытались наехать на ОМОН: выстрел в воздух — все успокоились. Силовики доходчиво показали, как нужно наводить порядок

Мигранты в мечети пытались наехать на ОМОН: выстрел в воздух — все успокоились. Силовики доходчиво показали, как нужно наводить порядок

Точка зрения Автор: В. Панченко Есть вещи, которые не поддаются переводу на язык дипломатических нот и вежливых просьб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
деточка, вам бы к врачу к ветеринару надо обратиться.... ящур у вас.. головного мозга
Ответить
1 м.
Сергей
Служебная проверка- увольнение. Проследите и убедитесь.
Ответить
1 м.
Лариса Шемисова
Ну естественно,собственную глупость выдать за чужую болезнь - естественное поведение забугорного &quot;аналитика&quot;, один такой лечился, как и вы у ветеринара и по собственным рецептам, наступив на крепёж кабеля интернета -скончался . Приезжай в Россию и посмотри, как живут эти &quot;специалисты&quot; - они кишлак могут создать даже в отдельно взятой квартире, прописав там десятка два родственников.
Ответить
1 м.