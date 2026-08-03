Точка зрения Автор: В. Панченко Есть вещи, которые не поддаются переводу на язык дипломатических нот и вежливых просьб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Бастрыкин нанёс удар по кубанской мафии: У дочери главы клана отняли всё, а он уехал на Кипр. Как это могло случиться?
- Генерал воровал бензин цистернами, пока вся Россия стоит в очередях: Патрулям сказали – заправляйтесь "на свои"
- В брак с 5 лет. Это нормально. Дети мигрантов в школах учат всех своим законам
Свежие комментарии