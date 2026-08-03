Мигранты в мечети пытались наехать на ОМОН: выстрел в воздух — все успокоились. Силовики доходчиво показали, как нужно наводить порядок

деточка, вам бы к врачу к ветеринару надо обратиться.... ящур у вас.. головного мозга

Лариса Шемисова

Ну естественно,собственную глупость выдать за чужую болезнь - естественное поведение забугорного "аналитика", один такой лечился, как и вы у ветеринара и по собственным рецептам, наступив на крепёж кабеля интернета -скончался . Приезжай в Россию и посмотри, как живут эти "специалисты" - они кишлак могут создать даже в отдельно взятой квартире, прописав там десятка два родственников.