Шоколадный торт с ягодным желе

Перед вами авторский постный торт, который я готовила на день рождения моего сына. Торт состоит из шоколадного орехового бисквита, шоколадного крем-мусса на манке и ягодного желе, а украшен постным печеньем "Безе".
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