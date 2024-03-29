Президент Болгарии призвал к прекращению огня на Украине

Президент Болгарии Румен Радев призвал международное сообщество направить усилия на прекращение огня на Украине и восстановление дипломатического диалога, а также заявил о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии