В Кисловодске открылся санаторий премиум-класса из советской здравницы

Он может принять 500 гостей В Кисловодске, известном курортном городе Ставропольского края, открылся санаторий премиум-класса «Источник Кисловодск», созданный на базе реконструированной советской здравницы.
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