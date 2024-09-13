Русская весна
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Русская весна

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Освобождение Донбасса — цель номер один

Освобождение Донбасса — цель номер один

В конце 2024 — начале 2025 гг. ожидается прибытие дополнительных сил из ВС России. Что бы провести анализ развития ситуации, необходимо рассмотреть данное мероприятие в контексте развития военно-политической обстановки в Восточной Европе.

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