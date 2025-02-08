Мбаппе о первом дерби с «Атлетико»: «Реал» должен победить, и мы сделаем все для этого»

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«Мадрид» сегодня примет «Атлетико» в мадридском дерби в рамках 23-го тура Ла Лиги. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 23:00 по московскому времени.