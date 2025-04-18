На федеральном канале расскажут о героическом прошлом Смоленщины

Сотрудники музея «Смоленская крепость» стали участниками съёмок утренней программы Первого канала Сотрудники государственного музея «Смоленская крепость» стали участниками съёмок утренней программы «Доброе утро» Первого канала.
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