Министр транспорта Татарстана Халифов: аэропорт Казани закрыт из-за метели

Международный аэропорт Казани закрыли на прилет и вылет. Об этом сообщил на заседании республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям в кабмине региона министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов, пишет РБК.