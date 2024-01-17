Министр транспорта Татарстана Халифов: аэропорт Казани закрыт из-за метели

Международный аэропорт Казани закрыли на прилет и вылет. Об этом сообщил на заседании республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям в кабмине региона министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов, пишет РБК.
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