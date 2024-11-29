На омский метропереход пока не вернут букву «М». Как сообщили в минтрансе, ее убрали, так как «объект не достроен».
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На омский метропереход пока не вернут букву «М». Как сообщили в минтрансе, ее убрали, так как «объект не достроен».