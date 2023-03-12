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Негде шить? 5 советов, как организовать маленькое пространство для шитья

Негде шить? 5 советов, как организовать маленькое пространство для шитья

У вас небольшая квартира и о личном швейном пространстве остается только мечтать? Каждый раз вам приходиться временно «арендовать» стол на кухне, а после спешно освобождать его.

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