Негде шить? 5 советов, как организовать маленькое пространство для шитья

У вас небольшая квартира и о личном швейном пространстве остается только мечтать? Каждый раз вам приходиться временно «арендовать» стол на кухне, а после спешно освобождать его.
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