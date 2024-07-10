День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении 8 июля (27 июня по старому стилю) 1709 года произошла Полтавская битва, ставшая генеральным сражением Северной войны 1700‑1721 годов.
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День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении 8 июля (27 июня по старому стилю) 1709 года произошла Полтавская битва, ставшая генеральным сражением Северной войны 1700‑1721 годов.
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