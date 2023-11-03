Собянин: Московскую неделю интерьера и дизайна посетили более 220 тыс. человек

Продукцию представили свыше 650 компаний, включая 30 зарубежных Более 220 тысяч жителей Москвы и гостей города посетили центральный выставочный зал «Манеж», в котором с 28 по 31 октября проходила Московская неделя интерьера и дизайна.
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