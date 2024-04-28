Сопротивление на Украине: борьба с неонацизмом

Eduard

Да Запад пытался украинцев типа подкупить некими"ценнрстями",хотя реадьно что это или не знают,или попросту и так имеют.Что зарплата как в Щвейцарии?Это зарплата в Щвейцарии!У всех в Европе даже членов разная зарплата,только денежная единица одна-евро! Сомнительная подачка за свои же деньги !