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Русская весна

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Сопротивление на Украине: борьба с неонацизмом

Сопротивление на Украине: борьба с неонацизмом

Украина — сложнейший этнический, языковой и религиозный пазл, который пострадал от внешнего влияния.

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Комментарии
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Eduard
Да Запад пытался украинцев типа подкупить некими&quot;ценнрстями&quot;,хотя реадьно что это или не знают,или попросту и так имеют.Что зарплата как в Щвейцарии?Это зарплата в Щвейцарии!У всех в Европе даже членов разная зарплата,только денежная единица одна-евро! Сомнительная подачка за свои же деньги !
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