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Гюнтер Штайнер: «Лучший мотор «Ф-1» сейчас у «Феррари»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает мотор «Феррари» лучшим в «Формуле-1». Итальянскими двигателями пользуются три команды: «Феррари», «Альфа Ромео» и «Хаас».

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