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Василиса Володина рассказала, каких знаков зодиака ждут перемены в ноябре 2023 года

Астролог Василиса Володина поделилась своими советами.   Наступающая с завтрашнего дня короткая рабочая неделя обещает быть гармоничной и позволит легко завершить все долгоиграющие дела и проекты, особенно если делать это коллективно.

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