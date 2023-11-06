Василиса Володина рассказала, каких знаков зодиака ждут перемены в ноябре 2023 года

Астролог Василиса Володина поделилась своими советами. Наступающая с завтрашнего дня короткая рабочая неделя обещает быть гармоничной и позволит легко завершить все долгоиграющие дела и проекты, особенно если делать это коллективно.
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