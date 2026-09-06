Чему может научить Лунтик?

За просмотром мультфильмов люди, особенно дети, часто перенимают манеру поведения главных героев. Именно поэтому важно выбрать для просмотра такую ленту, которой есть, чему научить зрителей.
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