С миру по нитке...
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Что за плёнка появляется на остывшем чае и можно ли её пить?

Откуда берется блестящая пленка, которая образуется на холодном чае? Что она в себе несет? Не опасна ли.

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