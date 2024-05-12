Новый состав правительства России: кто эти люди и за что будут отвечать?

Председатель Правительства России Михаил Мишустин, в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации», внёс на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового Правительства.
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