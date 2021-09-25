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Нур-Султан (ATP). 1/2 финала. Бублик уступил Квону, Ивашко выбыл

В субботу на турнире в Нур-Султане Александр Бублик проиграл Сун Ву Квону. Сетка турнира здесь. Astana Open Нур-Султан, Казахстан 20 – 26 сентября 2021 ATP 250 Призовой фонд – 480 000 долларов Крытые корты, хард Полуфинал Джеймс Дакворт (Австралия)  Илья Ивашко (Беларусь) 6:3|7:6 Дата проведения 25 сентября, 11.

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