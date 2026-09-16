5 загадок российской географии, над которыми ломают голову ученые.

Наша страна не просто большая, а почти бесконечная в своем разнообразии. Ее просторы скрывают немало загадок, которые бросают вызов современной науке.
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