Судан: 67 человек погибли и несколько человек пропали без вести после обрушения золотого рудника Аль-Зара в районе Фуджи, к северо-западу от Ан-Нухуда, штат Западный Кордофан, 13 сентября.
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