«Калашников» показал комплект оборудования для дистанционного проводного управления пусковой установкой ПТРК «Конкурс-М».
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«Калашников» показал комплект оборудования для дистанционного проводного управления пусковой установкой ПТРК «Конкурс-М».
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