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The Eurasia Daily news agency

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Ex-Foreign Minister of Azerbaijan ridiculed Pashinyan: We will also swim in Sevan

Ex-Foreign Minister of Azerbaijan ridiculed Pashinyan: We will also swim in Sevan

Former Azerbaijani Foreign Minister Tofik Zulfugarov posted on Facebook❶ a photo of Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan swimming in Sevan and threatened to " swim in response".

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