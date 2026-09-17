Ex-Foreign Minister of Azerbaijan ridiculed Pashinyan: We will also swim in Sevan

Former Azerbaijani Foreign Minister Tofik Zulfugarov posted on Facebook❶ a photo of Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan swimming in Sevan and threatened to " swim in response".
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