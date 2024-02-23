Росстат нарисовал портрет среднестатистического мужчины из Ивановской области

Ему к 40 годам, он женат, не курит и занимается спортом.Ко Дню защитника Отечества региональное представительство Росстата обнародовало немало интересных цифр, который позволяет представить портрет среднестатистического мужчины из Ивановской области.
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