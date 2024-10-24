Си Цзиньпин и Н. Моди согласились не допускать, чтобы частные разногласия влияли на общую ситуацию в китайско-индийских отношениях

Казань /Россия/, 23 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду согласились не допускать, чтобы частные разногласия влияли на общую ситуацию в китайско-индийских отношениях.
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