Си Цзиньпин и Н. Моди согласились не допускать, чтобы частные разногласия влияли на общую ситуацию в китайско-индийских отношениях

Казань /Россия/, 23 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду согласились не допускать, чтобы частные разногласия влияли на общую ситуацию в китайско-индийских отношениях.