«Отважные» наступают, уже почти вплотную подойдя к Днепропетровской области (КАРТА)

«Отважные» наступают, уже почти вплотную подойдя к Днепропетровской области. Бойцы 35 бригады ранее освободили Котляровку и теперь продвинулись за посёлок и всё ближе к административной границе Днепропетровской области.
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