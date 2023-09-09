Пашинян - следующий Зеленский Россия отправила в Армению 12 тысяч бойцов ЧВК «Вагнера» для осуществления госпереворота — армянские ТГ-каналы.
Армения на грани новой войны. И переворота?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рус
ердоган,вперед!....кстати,арабы,вам тоже пора вспомнить порхатых....
Ответить
19 час.
Анжела
древний гордый народ... что с вами стало??? почему вами правит тупая обезьяна из американского питомника, а вы позволяете делать с собой все, что ему прикажут??? мне стыдно за вас.
Ответить
19 час.
Александр Салтановский
Всё просто, выродился "гордый" народ!
Ответить
17 час.
Свежие комментарии