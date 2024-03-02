Крепкий иммунитет и еще 4 причины завести ребенку питомца

Ребенок просит зверюшку, но вы сомневаетесь? Эксперт рассказал Parents.ru, что нужно учесть, прежде чем покупать детям собаку или кошку фото: tatyana_tomsickova / iStock / Getty ImagesРебенок, который растет с домашними животными, отличается от остальных детей.
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