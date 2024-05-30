«Как жахнем по России!»

Да какое там мочить, если мы в Хохляндииих инфраструктуру не трогаем, по которой эти дальнобойные ракеты спокойно доставляются.

СЗ

Светлана Зуева

Руками хохлов можно все,но как дело дойдет до своих людей,это уже нельзя! А вообще,все эти пидарасы трусы еще те,а то давно бы уничтожили и Северную Корею и Кубу! Но дать им хороших лещей не мешало бы!