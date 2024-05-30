Как любитель и ценитель русских идиоматических оборотов, отдаю должное фразе министра нашего по иностранным делам про дебилов и женщин пониженной социальной ответственности.
«Как жахнем по России!»
Комментарии
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Анатолий Анатольев
Пора на опережение отвечать, а не пугать!!!!!! МОЧИТЬ европейское ЗЛО, как террористов!
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17 час.
Андрей Павлов
Да какое там мочить, если мы в Хохляндииих инфраструктуру не трогаем, по которой эти дальнобойные ракеты спокойно доставляются.
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16 час.
СЗ
Светлана Зуева
Руками хохлов можно все,но как дело дойдет до своих людей,это уже нельзя! А вообще,все эти пидарасы трусы еще те,а то давно бы уничтожили и Северную Корею и Кубу! Но дать им хороших лещей не мешало бы!
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14 час.
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