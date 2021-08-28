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Вода и классика: светомузыкальные представления на главном фонтане в Краснодаре

Вода и классика: светомузыкальные представления на главном фонтане в Краснодаре

Для звучания 28 и 29 августа выбрали лучшие композиции знаменитого музыканта. Это увертюра к опере «Князь Игорь», симфония №2 под названием «Богатырская», симфоническая картина «В Азии», струнный квартет №2, фрагменты из оперы «Князь Игорь».

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