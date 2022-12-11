Зачем Америке бесполезные бомберы-невидимки?

Фото: ВВС США Вечером 2 декабря 2022 года на предприятии Plant 42 корпорации Northrop Grumman в Палмдейле (штат Калифорния) состоялась презентация опытного образца нового американского малозаметного стратегического бомбардировщика В-21 Raider.
Фото: ВВС США Вечером 2 декабря 2022 года на предприятии Plant 42 корпорации Northrop Grumman в Палмдейле (штат Калифорния) состоялась презентация опытного образца нового американского малозаметного стратегического бомбардировщика В-21 Raider.
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