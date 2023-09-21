Родную бабушку, растившую его с двенадцати лет, внук-наркоман убил со второй попытки

Рассказывают, что без содрогания никто – ни полицейские, ни следователь, ни врачи – смотреть на это просто не могли: тщедушное тело 74-летней старушки, скрючившейся на полу квартиры в Великом Новгороде, было избито так, что не осталось живого мест .