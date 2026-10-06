Названы ключевые факторы, которые приводят к «галлюцинациям» нейросетей

Эксперт в области искусственного интеллекта и управления знаниями Владимир Лещенко в беседе с 360.ru рассказал, что нейросети зачастую выдают ошибочные или выдуманные ответы на вопросы пользователей под влиянием трех факторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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