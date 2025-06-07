ВС России ведут бои за Алексеевку к северу от Богатыря на Угледарском направлении Подразделения ВС России ведут бои за Алексеевку, расположенную к северу от Богатыря на Угледарском направлении.
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ВС России ведут бои за Алексеевку к северу от Богатыря на Угледарском направлении Подразделения ВС России ведут бои за Алексеевку, расположенную к северу от Богатыря на Угледарском направлении.
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