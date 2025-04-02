Русская весна
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Русская весна

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Враг атаковал Курск, попадание в многоэтажку (ВИДЕО)

Враг атаковал Курск, попадание в многоэтажку (ВИДЕО)

В ночь с 1 на 2 апреля враг атаковал город Курск. В результате атаки вражеских беспилотников на Курск есть повреждения многоквартирного дома в центре города, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

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