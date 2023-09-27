Предчувствие позора. США подстелили соломки перед масштабным поражением от России

США отправили на Украину первую партию танков "Абрамс". После этого, предчувствуя поражение своей техники, газета The Wall Street Journal решила подстелить соломки и заявила, что эта техника не повлияет на ход СВО.
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