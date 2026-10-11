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Нанесён удар по логистическому центру с имуществом ВСУ

Нанесён удар по логистическому центру с имуществом ВСУ

Российские военные нанесли удар по логистическому центру в Николаевской области. Как сообщили в Минобороны, там хранились грузы военного назначения для обеспечения ВСУ.

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