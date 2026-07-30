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"Это ***** как больно". Эмигрантка Мария Машкова призналась, что ей было тяжело разорвать связь с Россией

"Это ***** как больно". Эмигрантка Мария Машкова призналась, что ей было тяжело разорвать связь с Россией

41-летняя актриса Мария Машкова, которая в 2021 году осудила СВО и уехала из России и теперь живёт в США, призналась, что переезд был для неё очень болезненным.

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