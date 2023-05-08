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Сальвадор - маленькая, но прекрасная страна

Сальвадор - маленькая, но прекрасная страна

Страна давно отменила визы для россиян, а я попала сюда третий раз в 2016 году. Почти 30 лет прошло с последнего посещения.

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