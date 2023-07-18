Депутаты Законодательного Собрания оказали помощь школам и детсадам

В региональном парламенте продолжается работа по исполнению наказов избирателей за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Ростовской области.
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