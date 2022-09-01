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Пилоты бывших афганских ВВС будут воевать с Российской армией на стороне ВСУ

Пилоты бывших афганских ВВС будут воевать с Российской армией на стороне ВСУ

Иллюстрация: cdn-live.warthunder.com Афганские власти, сформированные движением «Талибан» (организация запрещена в РФ), вновь потребовали от Таджикистана и Узбекистана вернуть военную авиационную технику, угнанную пилотами бывшей афганской армии.

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