Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета (Центр ИИ НГУ) завершил этап разработки алгоритмов для мониторинга атмосферного воздуха по заказу ООО «СитиЭйр».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Более 80% жителей...
- GS План действий при...
- СТ Туши подозрительн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым