России надо быть готовой к затяжным боевым действиям, так как Европа не даст в ближайшей перспективе урегулировать украинский конфликт, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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России надо быть готовой к затяжным боевым действиям, так как Европа не даст в ближайшей перспективе урегулировать украинский конфликт, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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