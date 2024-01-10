Более тысячи обращений с вопросами о выплате пострадавшим от "шторма века" поступило в соцсети Главы РК

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что лично контролирует ситуацию с выплатой единовременной материальной помощи в размере десяти тысяч рублей гражданам, пострадавшим от стихии в ноябре 2023 года.
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