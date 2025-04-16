В администрации Чехова рассказали о причине подтопления в Чепелеве

Максимальный уровень воды в районе подтоплений повысился до 82 сантиметров.Подтопления пяти садовых участков в деревне Чепелеве в Чеховском городском округе Подмосковья произошло из-за установленного одним из собственников дренажа.
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