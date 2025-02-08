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Царьград

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Зеленский в ярости: депутаты Рады улетели на молитвенный завтрак в США

Зеленский в ярости: депутаты Рады улетели на молитвенный завтрак в США

Глава киевского режима Владимир Зеленский пришел в ярость, что 37 депутатов Верховной рады Украины улетели на молитвенный завтрак в США.

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