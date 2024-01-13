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Шеремет предложил внести США в Книгу рекордов как самую агрессивную страну

Шеремет предложил внести США в Книгу рекордов как самую агрессивную страну

Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет предложил внести Америку в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну, которая за всю историю организовала наибольшее количество военных интервенций.

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