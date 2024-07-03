В Калуге проверяют информацию об избиении и увольнении участника СВО

Сотрудники прокуратуры Калужской области проверяют информацию об избиении и увольнении с одного из предприятий города участника СВОСотрудники прокуратуры Калужской области проверяют информацию об избиении и увольнении с одного из предприятий города участника СВО.
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