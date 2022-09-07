Daily Storm

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Постпред России при ООН Небензя допустил отказ от продления зерновой сделки

Постпред России при ООН Небензя допустил отказ от продления зерновой сделки

По его словам, до сих пор не обеспечен экспорт российского продовольствия и удобренийПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил отказ от продления зерновой сделки.

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