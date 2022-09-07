Постпред России при ООН Небензя допустил отказ от продления зерновой сделки

По его словам, до сих пор не обеспечен экспорт российского продовольствия и удобренийПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил отказ от продления зерновой сделки.
Популярные статьи
- Запорожская АЭС перестала снабжать электроэнергией остальную Украину после обстрелов с ее стороны
- Певица Пугачева рассказала, что рыдала после смерти бывшего президента СССР Горбачева
- Глава Чечни Кадыров сообщил о наступлении спецназа «Ахмат» и союзников в ДНР, противник спасает «свою никчемную жизнь»
Свежие комментарии